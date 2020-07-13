Фирму оштрафовали на полмиллиона рублей после "неудачной" взятки полицейскому

В Суоярвском районе организация, руководитель которой осужден за взятку, получила штраф за совершение коррупционного правонарушения, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что в апреле 2019 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Камень Суоярви" пытался передать 20 тысяч рублей и бутылку элитного алкоголя представителю отдела полиции за совершение незаконных действий в рамках производства по делу об административном правонарушении. Но полицейский от взятки отказался.

Гендиректор ООО был осужден за дачу взятки должностному лицу в 2019 году, а прокуратура Суоярвского района возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Кроме того, по инициативе прокурора был наложен арест на принадлежащий организации автомобиль.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении фирма была оштрафована на 500 тысяч рублей.

Ранее в Карелии оштрафовали главу районной администрации.