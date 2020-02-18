Фирму в Карелии вынудили закрыться из-за незаконных займов

По требованию прокурора микрофинансовая организация прекратила незаконную деятельность, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как показала проверка, ООО "Микрокредитная компания "Вест-Пром" в Пудожском районе исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций в октябре 2017 года.

В августе 2019 года директора компании оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Однако по состоянию на 20 декабря 2019 года общество продолжало свою хозяйственную деятельность на территории района.

Руководителя фирмы вновь оштрафовали на 25 тысяч рублей.

В настоящее время указанная организация полностью прекратила свою хозяйственную деятельность: руководство демонтировало рекламные конструкции.

Ранее мужчина украл сейф с деньгами у микрофинансовой организации в Карелии.