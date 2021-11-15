Флакон духов стал добычей 19-летнего рецидивиста в Карелии

Полиция Кондопоги раскрыла кражу парфюма в одном из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступила информация о краже духов в одном из магазинов города — стоимость похищенного флакона составила более 4 тысяч рублей.

Благодаря записям камер наблюдения полицейские установили подозреваемого — 19-летнего ранее судимого за кражи местного жителя.

Молодой человек дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное и успел потратить деньги.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.