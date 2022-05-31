"Фобос" пообещал россиянам "медовое" лето

Лето в средней полосе будет теплым и умеренно влажным. При этом по некоторым погодным признакам его можно назвать "медовым".

Как сообщил в Telegram-канале 1 июня ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, наступивший климатический сезон станет "весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну", пишет 47news.

"Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным - не более 0,5-1 градуса - превышением", - отмечается в сообщении.

По словам синоптика, наибольшее повышение температуры и некритическая засушливость ожидается на Кубани, в Крыму и на Кавказе. Тишковец добавил, что теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере.

"С точки зрения эффективного проведения отпуска на Русской равнине наиболее предпочтительным представляется июль - на макушку лета, как и положено, температура воздуха выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней", - продолжил он.

Тишковец добавил, что такой долгосрочный прогноз - безветрие, тепло, умеренная влажность и чередование солнечных дней со скоротечными ливнями - "благоприятно повлияет на медосбор, а значит, грядущее лето можно смело назвать "медовым".