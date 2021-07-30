Фонд, созданный Джоан Роулинг, поучаствует в судьбе карельских детей

Об этом сообщил республиканский Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев на заседании рабочей группы, посвященной запуску нового проекта. Речь идет о создании модели Службы экстренной и кризисной помощи детям и их семьям.

Оказывается, в Карелии до сих пор нет организации либо учреждения, специалисты которого могут оказать немедленную помощь ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, либо членам его семьи. Речь идет о попытках суицида, тяжелых разводах родителей, смерти близкого человека и т.д.

Теперь, с помощью привлеченного гранта, такая служба в Карелии начинает создаваться – вернее, ее рабочая модель.

Участвовать в ее разработке вызвались эксперты созданного Джоан Роулинг благотворительного фонда «Люмос» из Молдовы.

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