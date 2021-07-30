Реклама
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах
29.07.2021 11:07

Фонд, созданный Джоан Роулинг, поучаствует в судьбе карельских детей

Новости. Общество
09:38, 02 Августа 2021
фото: © МАКСИМ БЕРШТЕЙН

Новости партнеров

Об этом сообщил республиканский Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев на заседании рабочей группы, посвященной запуску нового проекта. Речь идет о создании модели Службы экстренной и кризисной помощи детям и их семьям.

Оказывается, в Карелии до сих пор нет организации либо учреждения, специалисты которого могут оказать немедленную помощь ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, либо членам его семьи. Речь идет о попытках суицида, тяжелых разводах родителей, смерти близкого человека и т.д.

Теперь, с помощью привлеченного гранта, такая служба в Карелии начинает создаваться – вернее, ее рабочая модель.

Участвовать в ее разработке вызвались эксперты созданного Джоан Роулинг благотворительного фонда «Люмос» из Молдовы.

Подробности читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-08-02 10:32:27
Так это же иностранное финансирование. Не скрепно. За такое обьявляют иноагентом.
театральный критик
2021-08-02 10:56:39
Leopol'd, специалист по холостым патронам, вас агрекалчнутых уже давно пора иноагентами признать.
Фёдор
2021-08-02 10:17:28
Смешно....сначала разогнали многие фонды нужные, теперь судороги в сером....!?!
кир
2021-08-02 10:11:27
Опять рот разинули и Западу поклоняемся. Бестолочи.
Off
2021-08-02 10:11:09
Пора Сараева называть ..иностранным агентом . Или это другое ?
кир
2021-08-02 10:37:40
Off, тебе за это язык вырвут. Ты не знаешь, где он раньше работал. Учи историю, бездарь. :)
Off
2021-08-02 11:23:59
кир, С бутылкой ..а чо ? Типичная карьера педросса ... и мне плевать на твою историю ..алкаш :)
наташка
2021-08-02 09:40:23
Лишь бы деньги донатить
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 11
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 3
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»