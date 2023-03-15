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Фонд «Живой город» запускает проект по обучению психологов для работы с участниками СВО

Новости. Общество
16:54, 15 Марта 2023
фото: © Ground Picture / shutterstock

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Благотворительный фонд Карелии с апреля начнет обучение психологов, которые помогут в реабилитации бойцов СВО и их семей.

Благотворительный фонд «Живой город» приглашает на пресс-конференцию, посвященную старту программы переобучения волонтеров для прохождения курса профессиональной переподготовки по программе реабилитации для участников спецоперации и их родственников.

Пресс-конференции состоится в пятницу, 17 марта, в 15.00. Вопросы о мероприятии и проекте «Центр добра и взаимной поддержки «Живой город» можно задать по телефону 8-921-226-49-15.

Ранее на странице фонда во «ВКонтакте» руководители рассказали о наборе волонтеров для прохождения курса переобучения психологов. По окончании программы участники получат диплом государственного образца.

«Идея доступной и одновременно квалифицированной психологической помощи появилась еще в период пандемии коронавируса, когда в обществе резко вырос уровень тревоги и стресса. С началом СВО и в дальнейшем мобилизации в 2022 году актуальность такой помощи возросла: люди стали испытывать еще большую психологическую нагрузку, особенно военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и члены их семей.

Особенно сложно приходится волонтерам, которые напрямую поддерживают людей в сложных жизненных ситуациях. И здесь крайне важно быть в ресурсном состоянии, оставаться в хорошей психологической форме и действовать профессионально, поскольку от состояния каждого волонтера зависит действенность его помощи», — прокомментировала председатель благотворительного фонда Оксана Шаманская, инициатор и руководитель проекта «Центр добра и взаимной поддержки».

Планируется, что психологическую помощь получат не менее 500 человек.

Если вы хотите помогать и делать это профессионально, то заполните форму регистрации участника программы по ссылке.

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