Фонтаны в Петрозаводске запустят 17 мая

Петрозаводские коммунальные системы планируют открыть сезон фонтанов в Петрозаводске 17 мая.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в компании.

В 2018 году фонтаны запустили 1 июня, а закрыли 6 сентября.

В Петрозаводске АО "ПКС-Водоканал" обслуживает фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекулу Фуллерена" на Студенческом бульваре, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота – все они благополучно ушли в "спячку" до следующего сезона.