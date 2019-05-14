Фонтаны в Петрозаводске запустят 17 мая

Новости по теме
Загрузка...
Петрозаводские коммунальные системы планируют открыть сезон фонтанов в Петрозаводске 17 мая.
Об этом "Столице на Онего" сообщили в компании.
В 2018 году фонтаны запустили 1 июня, а закрыли 6 сентября.
В Петрозаводске АО "ПКС-Водоканал" обслуживает фонтаны у кафе "Нойбранденбург", "Молекулу Фуллерена" на Студенческом бульваре, "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее и фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота – все они благополучно ушли в "спячку" до следующего сезона.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
07.05.2019, 13:49
11.05.2019, 14:10
07.05.2019, 13:52
11.05.2019, 21:40
08.05.2019, 12:28
Аналитика
13.05.2019 12:27
Капитал
Сотрудничество Республики Карелия и Агентства стратегических инициатив сведено практически на нет.
13.05.2019 10:13
08.05.2019 15:01
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
Чтиво
13.05.2019 09:57
Без политики
Май месяц радует прекрасной погодой и вместе с солнцем дарит желание выбраться на природу, чтобы насладиться всеми прелестями сезона. Но подарки бывают разные, и весна не стала исключением.
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии