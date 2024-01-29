В выходные на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске состоятся забеги в дисциплине зимний трейл

Горожан убедительно просят воздержаться от лыжных прогулок утром 3 и 4 февраля.
В предстоящие выходные Петрозаводск принимает спортсменов из городов Центра и Северо-Запада России: на лыжной трассе «Фонтаны» состоятся забеги в дисциплине зимний трейл. Об этом сообщили в паблике «МУ «Дирекция спорта».
Дирекция спорта Петрозаводска убедительно просит 3 и 4 февраля воздержаться от лыжных прогулок по трассе с 10.00 до 12.00.
Как отметили в источнике, на два этих дня организаторы фестиваля делают перерыв в фестивальных днях — отметки в карточках участников делаться не будут. Что касается лыжных прогулок в эти дни, то их можно запланировать с 12 часов.
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