В выходные на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске состоятся забеги в дисциплине зимний трейл

Горожан убедительно просят воздержаться от лыжных прогулок утром 3 и 4 февраля.

В предстоящие выходные Петрозаводск принимает спортсменов из городов Центра и Северо-Запада России: на лыжной трассе «Фонтаны» состоятся забеги в дисциплине зимний трейл. Об этом сообщили в паблике «МУ «Дирекция спорта».

Дирекция спорта Петрозаводска убедительно просит 3 и 4 февраля воздержаться от лыжных прогулок по трассе с 10.00 до 12.00.

Как отметили в источнике, на два этих дня организаторы фестиваля делают перерыв в фестивальных днях — отметки в карточках участников делаться не будут. Что касается лыжных прогулок в эти дни, то их можно запланировать с 12 часов.