890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску 8
28.01.2020 17:02
Власти Петрозаводска рассказали, куда сдать стекло на переработку 5
28.01.2020 13:10
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства 15
28.01.2020 15:11
Стало известно, какие звезды выступят на юбилее Карелии 3
28.01.2020 14:36

Forbes включил один из городов Карелии в список удивительных мест

Новости. Общество
06:40, 29 Января 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Составители рейтинга посоветовали попробовать туристам варенье из морошки и калитки.

Forbes составил подборку 7 удивительных городов России, куда стоит отправиться в путешествие. Среди них – Сортавала. 

"Кварталы хорошо сохранившихся деревянных домов начала ХХ века, много зданий в стиле финского функционализма (близкий баухаусу и конструктивизму стиль), а также здания, относящиеся к северному модерну, финскому национальному романтизму и псевдоготике, лучше смотреть с экскурсоводами, чтобы параллельно узнать историю перехода территорий между царской Россией, свободной Финляндией и Советами", – пишет Forbes.

Туристам посоветовали посетить горный парк "Рускеала", а также не упустить возможность попробовать традиционные калитки, карельскую форель и варенье из морошки.

Ранее сообщалось, что два города Карелии вошли в топ-10 по популярности среди туристов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 7
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 12:59
Личное мнение
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»