Forbes включил один из городов Карелии в список удивительных мест

Составители рейтинга посоветовали попробовать туристам варенье из морошки и калитки.

Forbes составил подборку 7 удивительных городов России, куда стоит отправиться в путешествие. Среди них – Сортавала.



"Кварталы хорошо сохранившихся деревянных домов начала ХХ века, много зданий в стиле финского функционализма (близкий баухаусу и конструктивизму стиль), а также здания, относящиеся к северному модерну, финскому национальному романтизму и псевдоготике, лучше смотреть с экскурсоводами, чтобы параллельно узнать историю перехода территорий между царской Россией, свободной Финляндией и Советами", – пишет Forbes.



Туристам посоветовали посетить горный парк "Рускеала", а также не упустить возможность попробовать традиционные калитки, карельскую форель и варенье из морошки.

Ранее сообщалось, что два города Карелии вошли в топ-10 по популярности среди туристов.