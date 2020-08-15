Вадовцы бросили дорогу после вспышки коронавируса в поселке Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе дорожники не стали доделывать ремонт дороги.

Читатели "Столицы на Онего" прислали фотографии трассы в Олонецкои районе, которую в этом году начали ремонтировать вадовцы. После вспышки коронавируса в поселке Ильинский рабочие уехали, оставив трассу со срезанным верхним слоем.

"Дорогу никто доделывать не стал. Так все и бросили. Ограничители валяются. Пешеходный тротуар в Ильинском – полное убожество", - возмущены читатели.

Напомним, очаг COVID-19 был выявлен в Ильинском в мае.