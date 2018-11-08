ФОТО: Активисты ОНФ Карелии обнаружили в районе школы с протекающими крышами

В рамках проекта "Народная оценка качества" общественники продолжают мониторинг школ Карелии.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии в рамках проекта ОНФ "Народная оценка качества" продолжают мониторинг состояния школ в районах республики. Общественники провели повторные рейды в три учреждения образования Сортавальского района, где в феврале 2018 года были выявлены недостатки, и анкетирование педагогов и родителей Летнереченской школы Беломорского района. Как показала проверка, несмотря на начало нового учебного года, некоторые нарушения до сих пор не исправлены.

После обращения активистов Народного фронта в администрации Сортавальского района весной нынешнего года заявили, что в муниципальном и республиканском бюджетах заложены средства на ремонт зданий и помещений учреждений образования, оборудование спортивных площадок. Но, как выяснили общественники, кровля в средней общеобразовательной школе №3 в городе Сортавала не отремонтирована. Составлена только смета на ее ремонт. А на стадионе при школе так и не начались работы по реконструкции. По информации администрации района, в настоящее время проведен лишь аукцион и определен подрядчик. Подготовительные работы запланированы на ноябрь-декабрь 2018 г., а строительно-монтажные работы – на май-июнь 2019 г.

Не устранены проблемы с протечкой кровли и в сортавальской основной общеобразовательной школе №4. Ремонтные работы ведутся в настоящее время. В муниципалитете обещают закончить ремонт в этом году.

Среди позитивных изменений - в Туокслахтинской основной общеобразовательной школе в конце октября появилась спортивная площадка. Ребята уже оценили достоинства мягкого и удобного для игры в футбол и баскетбол покрытия. Здесь проводятся уроки физкультуры и занятия спортом. Остались незавершенными работы по благоустройству и приведению в порядок территории вокруг площадки.

Как отметили эксперты ОНФ, в Летнереченской средней общеобразовательной школе не было выявлено проблем, касающихся состояния здания, включая вопросы санитарного состояния учебных помещений и помещений общего пользования, наличия необходимой инфраструктуры на территории образовательного учреждения. Кабинеты сельской школы оборудованы необходимой техникой. Для учащихся организованы на базе учреждения бесплатные кружки и секции. Единственное замечание родителей – школьная столовая работает до 15.00, посещающие кружки ребята не успевают пообедать и пополдничать. Родители предлагают продлить работу столовой до 17.00.