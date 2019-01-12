ФОТО: Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска, пассажирка получила травмы

В Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова – Еремеева столкнулись Volkswagen и Toyota.

В ГИБДД Карелии поступила информация о ДТП в Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова - Еремеева. Столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota.

По предварительным данным, травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

На месте работают сотрудники ДПС.