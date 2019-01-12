14:15, 12 Января 2019
ФОТО: Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска, пассажирка получила травмы
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В Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова – Еремеева столкнулись Volkswagen и Toyota.
В ГИБДД Карелии поступила информация о ДТП в Петрозаводске на перекрестке улиц Кирова - Еремеева. Столкнулись автомобили Volkswagen и Toyota.
По предварительным данным, травмирована 54-летняя пассажирка автомобиля Toyota.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.
На месте работают сотрудники ДПС.
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