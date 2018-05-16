ФОТО: Двое полицейских Карелии спасли обессилевшего пожилого рыбака

Пряжинские полицейские спасли 83-летнего петрозаводчанина, который выехал в озеро на рыбалку, и перестал выходить на связь, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, рано утром пенсионер вышел на надувной лодке в акваторию Шотозеро в Пряжинском районе. Когда к назначенному времени он не вернулся, знакомые сообщили в полицию.

На место происшествия выехали лейтенант полиции Антон Штодлер и старший лейтенант полиции Григорий Софронов. Используя собственную лодку с мотором, полицейские вышли в озеро. Было известно, что пожилой человек один направился в открытое озеро в сильный ветер, когда на озере поднялись большие волны.

Сотрудники полиции в трех километрах от стоянки обнаружили лодку, но пенсионера там не оказалось. Пожилой человек был найден в лесу за несколько сот метров от нее. Мужчина находился в сильно ослабленном состоянии.

Выяснилось, что, отплыв от места стоянки на 2 километра, пенсионер заметил, что лодка начала сдуваться. Понимая, что плыть на ней невозможно, он принял решение выйти на ближайший берег. Топкое место не позволило самостоятельно выйти к стоянке, и он решил ждать помощи.

Пострадавшему была оказана необходимая помощь, он был доставлен домой. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники пряжинского ОМВД навестили спасенного ими человека.

Полицейские будут поощрены руководством МВД по РК.