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Новости. Общество
19:40, 07 Апреля 2019
фото: facebook.com/tiltinmylens

ФОТО: Экс-супруга устроила праздничную фотосессию в честь развода

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47-летняя жительница США развелась с супругом после 13 лет брака и приняла участие в фотосессии, чтобы отпраздновать начало новой главы в своей жизни.

Получившиеся фотографии вмиг завоевали популярность у пользователей Сети, передает Life

Счастливыми свадебными фотосессиями уже никого не удивишь. Мари Лолис решила, что развод — не менее радостное событие. Вместе с женой своего брата, которая работает профессиональным фотографом, она сделала несколько кадров.

В одной руке Мари Лолис держит свидетельство о разводе, а в другой — табличку с надписью: "Я бы пожелала тебе всего самого лучшего, но лучшее у тебя уже было". Затем она разбивает каблуком стекло фоторамки, в которую вставлена свадебная фотография. Сам снимок Мари сожгла.

Фотографии Мари собрали 10 тысяч лайков и 6 тысяч комментариев на "Фейсбуке", а когда их выложили в "Твиттере", лайки стали исчисляться десятками тысяч. Бывший муж Мари увлёкся наркотиками и сейчас уже не в первый раз сидит в тюрьме. Поэтому радость женщины по поводу развода разделило так много людей.

"Я стала сильнее и сейчас довольна своей жизнью. Рядом со мной хороший человек, моя семья и близкие друзья", - сказала Мари Лолис.

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