ФОТО: Гнетова сняла необычный закат в Карелии, связав его с победой российских футболистов

Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова выложила в "ВКонтакте" фото необычного, бело-сине-красного заката, связав его с победой российской сборной по футболу в групповом матче с Саудовской Аравией.

"Бело-сине-красный закат в Карелии в честь победы наших футболистов! Абсолютно без фильтров! Просто увеличена", - подписала фотографию Елена Гнетова.

Напомним, 14 июня российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.