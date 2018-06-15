12:39, 15 Июня 2018
ФОТО: Гнетова сняла необычный закат в Карелии, связав его с победой российских футболистов
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Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова выложила в "ВКонтакте" фото необычного, бело-сине-красного заката, связав его с победой российской сборной по футболу в групповом матче с Саудовской Аравией.
"Бело-сине-красный закат в Карелии в честь победы наших футболистов! Абсолютно без фильтров! Просто увеличена", - подписала фотографию Елена Гнетова.
Напомним, 14 июня российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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