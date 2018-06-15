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Новости. Общество
12:39, 15 Июня 2018

ФОТО: Гнетова сняла необычный закат в Карелии, связав его с победой российских футболистов

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Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова выложила в "ВКонтакте" фото необычного, бело-сине-красного заката, связав его с победой российской сборной по футболу в групповом матче с Саудовской Аравией.

"Бело-сине-красный закат в Карелии в честь победы наших футболистов! Абсолютно без фильтров! Просто увеличена", - подписала фотографию Елена Гнетова.

Напомним, 14 июня российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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Комментарии

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Изя
2018-06-15 14:12:34
Работать надо и сил набираться , а не по ночам чудить .
Американец
2018-06-15 12:56:21
закусывать надо
Гость
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