ФОТО: Гости из Петербурга недовольны сервисом на набережной Петрозаводска

Туристы уходят с набережной Петрозаводска из-за отсутствия там условий для отдыха с детьми.

Читатель "Столицы на Онего" рассказал о гостях из Петербурга, которые приехали в гости в Петрозаводск и во время прогулки не смогли найти на набережной Онежского озера продуктовые киоски. Жители Петербурга безуспешно пытались купить пятилетнему ребенку воды и сладкого.

"Гуляли по набережной Петрозаводска сегодня. Ребенок захотел воды и мороженого. Нигде купить не смогли. Все точки - четыре штуки- были закрыты. Никто ничего не продавал. Мэрия "лажает" в туристический сезон. Жарко. … С набережной ушли. Даже до ротонды не дошли. Обидно, хотели гостям показать одну из достопримечательностей города",- написал читатель.

Стационарные кафе на Онежской набережной были демонтированы в мае 2016 года.

В начале этого лета мэр Петрозаводска Ирина Мирошник заявляла о том, что вопрос возобновления торговли на берегу Онего рассматривается.

"Стационарные кафе демонтировали, так как они были установлены в нарушение федерального законодательства. Вопросы о строительстве стационарного кафе рассматриваются, также обсуждается возможность установки павильонов передвижной торговли, где можно будет купить мороженое, напитки, пирожки",- говорила Мирошник в начале июня.