ФОТО: Гребенщиков на набережной в Петрозаводске спел для горожан любимые песни

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Музыкант устроил в Петрозаводске уличный концерт и спел известные и любимые песни.
Борис Гребенщиков приехал в Петрозаводск, чтобы дать большой концерт, он состоится сегодня вечером в ДК "Машиностроитель". Но по традиции, которая сложилась у группы "Аквариум", за несколько часов до выступления вместе с музыкантами вышел на улицу, чтобы спеть для прохожих.
Уличный концерт состоялся на набережной Петрозаводска возле гостиницы "Фрегат". Более сотни горожан пришли послушать Гребенщикова.
Корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как это было.
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