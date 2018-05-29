ФОТО и ВИДЕО: Дорогу в центре Петрозаводска перекрыло упавшее дерево

На улице Красная упало дерево, зацепив несколько автомобилей и перекрыв движение по дороге.

Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", ветер уронил тополь на улице Красной в районе ТЦ "Макси". Дерево упало на несколько припаркованных автомобилей.