ФОТО и ВИДЕО: Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло в субботу в 23.27.

Mercedes двигался по улице Антикайнена в сторону проспекта Ленина. Вторая иномарка пыталась повернуть на улицу Гоголя.