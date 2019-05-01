ФОТО и ВИДЕО: Лось выбежал на дорогу перед автомобилем в Карелии

Регистратор автомобилиста зафиксировал, как дикий зверь появился на обочине перед автомобилем.

Автолюбитель стал очевидцем, как лесной зверь вышел на трассу. Фото и видео инцидента опубликованы на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

30 апреля в период с 21часа 30 минут до 22 часов произошли три наезда автомобилей на лосей на трассе "Кола". Все ДТП произошли в Кондопожском районе: на 465-м и 466-м километрах федеральной дороги "Кола" (участок между селом Янишполе и городом Кондопога), а также на 492-м километре (участок автодороги перед посёлком Сопоха).

В трёх ДТП автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Животные погибли на месте аварий.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что активный выход лосей на трассы и населённые пункты наблюдается весной. В Карелии водителям нужно проявлять максимальную внимательность, особенно в вечерние и ночные часы.