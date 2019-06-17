ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялись соревнования по бодибилдингу и фитнес-бикини Iron Cup.

В субботу на сцену выходили спортсмены, ранее не выходившие на сцену и не принимавшие участия в соревнованиях.

Состязания проходили в четырех категориях:

- фитнес-бикини до 165 см;

- фитнес-бикини свыше 165;

- пляжный бодибилдинг;

- классический бодибилдинг.

Смотрим фото и видео с соревнований.