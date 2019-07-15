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Новости. Общество
13:58, 15 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи

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В Петрозаводске в воскресенье прошел крестный ход в память о расстреле семьи Романовых.

В Петрозаводске 14 июля в память о гибели царской семьи Романовых прошел крестный ход от храма Пантелеймона на Древлянке до пл. Кирова. В пути было несколько молитвенных остановок.

Крестный ход сопровождал патруль ДПС и сотрудники полиции.

Смотрим фото и видео.

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Комментарии

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кир
2019-07-15 14:31:13
"Переживают, что съели Кука", безнадзорные.
однозначно
2019-07-15 14:24:40
На всю голову.
Мизантроп
2019-07-15 14:36:13
однозначно, Да просто ради такой красоты, ты обязан затянуть пояса на всех соплеменниках, акромя долгогривых мужиков в женских платьях, и личным примером перестать жрать пыво и с глубоким уважением к Сказочному перейти на жрать лебеду, а долгими зимними вечерами посасывать лапу - так будет патриотично и детям в пример.
User
2019-07-15 14:16:51
Шествие было согласовано в установленном законом порядке? Сотрудники полиции уже строчат протоколы на участников по 20.2 ч.2 КоАП?
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