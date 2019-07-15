ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи

В Петрозаводске в воскресенье прошел крестный ход в память о расстреле семьи Романовых.

В Петрозаводске 14 июля в память о гибели царской семьи Романовых прошел крестный ход от храма Пантелеймона на Древлянке до пл. Кирова. В пути было несколько молитвенных остановок.

Крестный ход сопровождал патруль ДПС и сотрудники полиции.

Смотрим фото и видео.