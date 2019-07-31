ФОТО: Иномарка с пьяным водителем загорелась, вылетев с трассы в Карелии

В Лахденпохском районе после ДТП госпитализирован пьяный водитель, сообщает местное управление ГИБДД.

В среду в 06.34 на 213 км трассы "Сортавала" 36-летний житель Санкт-Петербурга на Opel Vectra не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где загорелся.

Свидетель аварии помог водителю покинуть машину и вызвал помощь. Иномарку потушили прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны.

В ДТП петербуржец получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Сортавальскаую ЦРБ.

При проведении освидетельствования, установлено, что водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отмечает ГИБДД.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.