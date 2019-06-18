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Новости. Общество
16:29, 18 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: Качество нового асфальта в Петрозаводске проверят несколько экспертных лабораторий

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проконтролировала ход дорожных работ на улице Пушкинской, где компания "АБЗ-Дорстрой" ремонтирует тротуар.

Работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в самом разгаре.

В Петрозаводск приехал заместитель директора ЗАО "АБЗ-Дорстрой" Сергей Щерстюков, который сегодня вместе с Ириной Мирошник принял участие в выездном совещании на улице Пушкинской.

Под шум работающей дорожной техники Ирина Мирошник сообщила собравшимся, что подрядчиком в Петрозаводске выполняются подготовительные этапы: фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, укладка подготовительного слоя, где-то уже частично асфальтирование.

"При этом уже осуществляются контрольные мероприятия, - отметила Мирошник, - Управтодор Карелии выполнил замеры качества асфальтобетонной смеси. Администрация нанимает независимую экспертизу, которая тоже будет проверять качество работ".

Также Ирина Мирошник рассказала журналистам, что общалась с заместителем генподрядчика из Санкт-Петербурга Сергеем Щерстюковым, который заверил ее, что ни одна бригада в дождь работать не будет, весь асфальт будет укладываться в соответствии со СНиПом.

"Обсудили с заместителем генподрядчика вопросы собственной экспертизы проверки материалов, применяемых для асфальтирования, - сказала Мирошник, - опыт у организации большой, в Санкт-Петербурге у них был значительный объем. Полагаем, что оснований для беспокойства нет - и по качеству, и по срокам выполнения работ".

В свою очередь, Сергей Шерстюков рассказал, что компании "АБЗ-Дорстрой" в Санкт-Петербурге разрешают выполнять работы даже в исторической части города.

"Мы к этой работе относимся с уважением, - сказал заместитель генерального директора "АБЗ-Дорстрой" Сергей Шерстюков. - Перед тем как приступить к работе, с заказчиком согласовываем рецепты, даем сертификаты на те материалы, которые будут закладываться в производство асфальтобетонных смесей. У нас создан электронный пост на самом заводе, который контролирует качество выходящих материалов и отгружаемой смеси. Здесь на объекте есть лаборатория, которая осуществляет контроль температурного режима и ровность уложенного покрытия, а также водонасыщение – плотность. Это основные факторы успеха компании. Мы потом сдаем дополнительную документацию, прикладываем паспорта на сырье, из которого делали смеси. В год мы производим около 1,5 млн тонн асфальтобетонной смеси".

Несмотря на то, что подрядчик имеет свою лабораторию по проверке качества асфальтобетонной смеси, Ирина Мирошник предупредила о независимой экспертизе, которая также будет проведена по окончании и приемке работ.

Присутствовавший на выездном совещании представитель компании-подрядчика в Петрозаводске Евгений Антонов сообщил, что все работы по ремонту тротуара на улице Пушкинской будут завершены ко Дню города, к 28 июня.

"Работы ведутся не только днем, - сказал Евгений Антонов. – Приходится работать и ночью, для того чтобы обеспечить в дневные часы пропускную способность транспорта. Работает техника по укладке асфальтобетонного полотна, но на шум от жильцов жалоб пока не поступало".

Напомним, в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" выполняет работы по ремонту дорожной сети и тротуаров.

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта добавилось еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

Список улиц, которые должны отремонтировать в рамках нацпроекта, смотрите здесь.

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