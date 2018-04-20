ФОТО: Как сегодня выглядит участница конкурса красоты, которую 19 лет назад облили кислотой

Участница конкурса красоты из Сочи Элеонора Кондратюк спустя 19 лет после трагедии написала книгу, в которой откровенно рассказала о том, что с ней произошло.

В 1998 году Элеонора Кондратюк на конкурсе красоты "Мисс Сочи" завоевала приз зрительских симпатий и титул "Мисс Очарование", А 2 сентября 1999 года белокурую красавицу облили кислотой. В тяжелейшем состоянии ее доставили в краевой ожоговый центр, где врачи буквально вытащили Элеонору с того света, но девушка ослепла.

Трагедия, которая произошла с 19-летней красавицей, шокировала всю страну, в это не могли поверить. После случившегося Эля долго не могла оправиться, вела затворнический образ жизни, общаться с ней могли только самые близкие люди, пишет "Комсомольская правда".

И вот спустя 19 лет после трагедии женщина решилась на откровение. Она написала книгу "Я выбрала жизнь" и рассказала о том, что с ней произошло.

Как оказалось, в тот злополучный день девушка пошла на пляж вместе с подругой. К Эле подбежал 20-летний парень и, резко схватив ее за волосы, выхватил из своей сумки банку серной кислоты и вылил на лицо своей жертве. Потом эксперты установят, что, готовясь к преступлению, нападавший специально смешал кислоту с растительным маслом - чтобы труднее было ее смыть. Кислота сожгла глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах.

"Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая разъедающая жгучая боль! С каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело, - вспоминает Элеонора. - Находясь в состоянии шока, я почему-то побежала, не видя куда, и со всего размаха врезалась в какую-то бетонную шершавую стену. Этот удар немного вернул меня в чувство. Нащупывая край этой стены, я попыталась проморгаться, и хотя видела уже мутно, но дорогу разглядела. Машинально побежала в школу".

В школе девушке помог учитель труда. Он взял Элеонору за руку и повел на первый этаж, попросив закрыть глаза. Вскоре прибежала медсестра, вколола обезболивающее. Сбежались и другие педагоги.

"Услышав мой голос, преподаватель Ольга Ивановна с ужасом воскликнула: "Эля, это ты?" Я оторопела: - Да, а что со мной? Я так изменилась, что вы меня не узнаете? Ольга Ивановна заплакала. Другие преподаватели на нее зашикали, боясь, что я услышу", - рассказывает девушка.

Организатором преступления стал бывший воздыхатель Эли Рубен Григорян (в книге автор не пишет его имени, указывая лишь первую букву его фамилии Г.) Он обиделся на девушку за то, что та посмела отказать в близости, и собрал пятерых молодчиков, готовых за деньги выследить и расправиться с "непокорной".

После случившегося исполнители скрылись в Абхазии. А вот заказчика искали долго. Из Сочи он уехал в Карелию. Но у двухметрового кавказца была колоритная деталь. На голове у него был длинный шрам и протез вместо глаза, который он потерял во время бандитской разборки. Именно эта примета и позволила следователям найти и задержать его в 2000 году.

В суде Рубен Григорян получил 11 лет, его пособники – по шесть и семь лет. Исполнителя нападения убили еще до того, как дело дошло до суда. А опознали его труп... по ожогам на лице.

"Скорее всего, это кислота с моих волос попала на него, когда я отбивалась, - предполагает Элеонора. - Спустя время еще один из преступников умер в тюрьме".

Григорян вышел на свободу и живет, как прежде. А Элеонора к нормальной жизни смогла вернуться только сейчас.

За 19 лет она пережила 200 операций, отмечает издание. Ей пересадили кожу, волосы, восстановили нос, пытались вернуть и зрение. О левом глазе уже не могло быть и речи. Была возможность восстановить правый - нужна была трансплантация роговицы. Однако почти все попытки были неудачными.

В итоге девушке все-таки вернули часть зрения с помощью голландского трансплантата. Но Элеонора видит лишь силуэты, с трудом различает лица.

Несмотря на трагедию, она не потеряла радость жизни. Окончила Академическую школу дизайна, продолжает рисовать и сейчас. Также она часто посещает ожоговые клиники и делает все возможное, чтобы жизнь попавших в беду людей была хоть немного легче. Она помогает тем, кто попал в похожую ситуацию, рассказывает, каким образом найти в себе силы, чтобы жить дальше