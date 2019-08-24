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Новости. Общество
17:04, 24 Августа 2019
фото: "ВКонтакте"/Артур Парфенчиков

ФОТО: Ко Дню республики обновили Медвежьегорскую ЦРБ

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Из республиканского бюджета на модернизацию районной больницы в Карелии направлено более 37 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел сегодня Медвежьегорскую центральную районную больницу. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он назвал обновленную ЦРБ одим из главных подарков жителям Медвежьегорска и района ко Дню республики.

Выделенные из республиканской казны 37 млн рублей пошли на обустройство детской и взрослой поликлиник в соответствии с принципами бережливости. Были отремонтированы помещения, закуплена новая мебель, созданы комфортные условия пребывания в зонах ожидания приема, стала открытой регистратура, с элементами карельской символики оформлена навигация. Ведется устройство вентилируемого фасада - заканчивается утепление стен под облицовку плиткой.

"Посмотрел, как монтируют новый рентгеновский диагностический комплекс стоимостью 15 млн рублей на три рабочих места. На следующей неделе оборудование будет введено в эксплуатацию", - пишет Парфенчиков.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, выложив фото обновленной ЦРБ на своей странице во "ВКонтакте", заявил, что это "проект "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" - в действии".

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