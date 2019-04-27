ФОТО: Коммунисты провели субботник на берегу Лососинки в Петрозаводске

В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело акцию по уборке мусора в Комсомольском парке.

Коммунисты вышли на субботник в Комсомольский парк. Они убрали территорию вдоль берега Лососинки рядом с 37-й гимназией. Три года назад на этом же участке КПРФ провела работы по благоустройству - установила урны и скамейки. Об этом сообщает паблик "Вконтакте" "КПРФ в Карелии | Команда партии и сторонников.

"Сегодня мы убрали парк от большого мусора, подправили и покрасили скамейки. В целом все сохранилось неплохо. Горожане любят это место, здесь всегда много людей", - отметили участники акции.

"Ровно 100 лет назад состоялся первый Ленинский субботник. С тех пор и живет в нашей стране добрая традиция после зимы убирать своими силами территории городов и сел", - сообащет паблик регионального отделения КПРФ.