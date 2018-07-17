ФОТО: Ксения Стриж взяла ребенка из детского дома

51-летняя радиоведущая Ксения Стриж взяла ребенка из детдома, мама и папа Никиты лишены родительских прав.

Как пишет Starhit, 51-летняя Ксения Стриж ждала подходящий момент, чтобы стать мамой. Сейчас женщина счастлива в браке с супругом Андреем Сусиковым, который младше ее на 17 лет. Несмотря на разницу в возрасте, муж сильно любит Ксению и во всем поддерживает. Чтобы стать полноценной семьей, пара взяла ребенка из детского дома. Ранее Стриж не раз посещала приюты и общалась с ребятами, которые там живут. В программе "Ой, мамочки!" ведущая призналась, что забрала к себе 15-летнего Никиту насовсем.



фото: Ксения Стриж с Никитой и мужем/Инстаграм

"Позавчера я привезла Никитку из Челябинска. Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы. У него есть родители, просто они лишены родительских прав. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил и я верю, что он поступит", — поделилась Ксения.

Ксения Стриж была замужем три раза, а роман с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем до сих пор вспоминают в передачах с ее участием. "Видимо, наша пара была очень яркой. У меня был пик популярности, у Андрюши тоже. И даже неизвестно, у кого больше. По тем временам у нас была большая разница в возрасте — 13 лет", — рассказала Стриж. Она жила в загородном доме музыканта и ни в чем не нуждалась. Однако Макаревич так и не сделал Ксении предложение, хотя они встречались четыре года.

Многие недоброжелатели полагали, что Стриж просто не может иметь детей, ведь много лет назад она потеряла ребенка. У женщины был роман с актером Алексеем Зеленовым. Однако из-за неприятного инцидента у Ксении случился выкидыш.

Нынешний супруг Ксении Андрей не считает, что она не может родить. "Мы об этом думаем. О том, что не решили родить своего, не говорит никто. Зацикливаться на этом не нужно. Помимо усыновления, у нас много планов", — говорил Сусиков.

Сама Стриж признается, что долго была не готова к детям.