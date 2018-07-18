ФОТО: Кусты, которые мэрия высадила на Древлянке, чтобы победить стихийную торговлю, засохли

Саженцы не выдержали жары, их никто не поливал, рассказала жительница Древлянки.

В борьбе с несанкционированной торговлей на Древлянке победа пока не на стороне мэрии. Напомним, несколько дней назад администрация Петрозаводска предприняла кардинальные меры по ликвидации несанкционированного рынка на Лососинском шоссе, у дома №25. В рамках масштабного межведомственного рейда по борьбе с незаконной торговлей проверяющие пришли на Древлянку с проверкой в самый разгар рабочего дня, когда бойко шла незаконная торговля.

По итогам рейда незаконно занятая городская территория была освобождена от приспособлений, используемых для торговли: ящиков, столов, досок и прочего мусора. А 7 июля сотрудники коммунальной службы города на месте ликвидированного рынка создали газоны и высадили кусты.

Как выяснилось, небольшая аллея не продержалась в жару. В редакцию "Столицы на Онего" наша постоянная читательница прислала фото, на котором видно, что все кусты засохли.

"Не понимаю, зачем было сажать кусты, если за ними потом никто не ухаживает? - возмущается автор фото. – Почему в такую жару городские службы не догадались поливать саженцы? И почему горы земли так никто и не разровнял?"

Кстати, несмотря на кардинальные меры, предпринятые мэрией по ликвидации незаконного рынка на Древлянке, торговцы вновь начали возвращаться на свое излюбленное место - на территории, где отсутствуют кусты, на Лососинском шоссе почти сразу же появилась бочка с квасом.