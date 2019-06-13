ФОТО: Лучший гид России живет в Карелии

Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко победила в проекте телеканала "Моя планета", который стал суперфиналом конкурса "Лучший гид России".

Авторский ролик-экскурсия, снятый Мариной на острове Кижи в январе, по итогам голосования получил высшую оценку, сообщается в группе Карелии.

Соперниками Ноженко были экскурсоводы, победившие вместе с Мариной в прошлом году во всероссийском конкурсе Русского географического общества "Лучший гид России".



источник фото vk.com/kizhi_museum

"Эта хрупкая девушка с сильным характером и широкой душой уже который раз отстаивает честь музея "Кижи" и всей Республики Карелия на самых высоких площадках. И побеждает! Молодец, Марина! Гордимся тобой! – написано в паблике музея "Кижи". - Хороший подарок в День России. И, на наш взгляд, именно так и выглядит идеальный образ нашей страны - голубоглазая красавица с пшеничными волосами, умная, образованная, энергичная, добрая".



источник фото vk.com/gov_karelia_ru