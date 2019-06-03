ФОТО: На трассе в Карелии лесовоз заблокировал движение на 4 часа

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Инцидент произошел 2 июня на Суоярвском шоссе.
В "ДТП ПТЗ" сообщили, что в 6.30 произошло ДТП с участием седельного тягача – лесовоза на шасси грузового автомобиля Volvo с полуприцепом произошло на 130-м километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви", в районе железнодорожного переезда перед Суоярви.
Как прокомментировали водитель лесовоза: "при движении в подъем, взорвалась подушка, двигатель заглох".
Автопоезд начал скатываться назад, в сторону переезда. Полуприцеп "заломило", тягач съехал в кювет.
В результате происшествия проезжая часть дороги оказалась полностью перекрыта, движение по Суоярвскому шоссе в обе стороны было заблокировано.
Разгрузить лесовоз и оттащить полуприцеп в сторону удалось только после 10.00.
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