ФОТО: На трассе в Карелии лесовоз заблокировал движение на 4 часа

Инцидент произошел 2 июня на Суоярвском шоссе.

В "ДТП ПТЗ" сообщили, что в 6.30 произошло ДТП с участием седельного тягача – лесовоза на шасси грузового автомобиля Volvo с полуприцепом произошло на 130-м километре автодороги "Петрозаводск-Суоярви", в районе железнодорожного переезда перед Суоярви.

Как прокомментировали водитель лесовоза: "при движении в подъем, взорвалась подушка, двигатель заглох".



ДТП ПТЗ

Автопоезд начал скатываться назад, в сторону переезда. Полуприцеп "заломило", тягач съехал в кювет.

В результате происшествия проезжая часть дороги оказалась полностью перекрыта, движение по Суоярвскому шоссе в обе стороны было заблокировано.



ДТП ПТЗ

Разгрузить лесовоз и оттащить полуприцеп в сторону удалось только после 10.00.