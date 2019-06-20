ФОТО: На Вознесенском шоссе обновили знак "Петрозаводск 1703 год"

Конструкцию очистили от ржавчины и покрасили в преддверии Дня Города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Один из самых известных въездных знаков Петрозаводска, выполненный в виде арт-объекта, отремонтирован. Конструкцию на Вознесенском шоссе отреставрировали сотрудники городского комбината благоустройства. Подрядчики расчистили растительность возле объекта, обработали знак от коррозии и покрасили.

Ремонт въездного знака должен был закончиться до 15 июля. Однако работы завершены уже сейчас.