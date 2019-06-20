ФОТО: На Вознесенском шоссе обновили знак "Петрозаводск 1703 год"

Новости по теме
Загрузка...
Конструкцию очистили от ржавчины и покрасили в преддверии Дня Города, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Один из самых известных въездных знаков Петрозаводска, выполненный в виде арт-объекта, отремонтирован. Конструкцию на Вознесенском шоссе отреставрировали сотрудники городского комбината благоустройства. Подрядчики расчистили растительность возле объекта, обработали знак от коррозии и покрасили.
Ремонт въездного знака должен был закончиться до 15 июля. Однако работы завершены уже сейчас.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 17:57
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 07:15
18.06.2019, 12:46
Аналитика
Сегодня 16:22
Политкухня
Некоторые размышления по итогам "Прямой линии" президента.
Сегодня 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
Сегодня 14:23
Без политики
Юлия Большакова-Лидова – театральный критик, доцент ГИТИСа, эксперт в области исполнительских искусств рассказала о своих впечатлениях после просмотра спектаклей Международного фестиваля современной хореографии Nord Dance.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии