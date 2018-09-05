ФОТО: Нургалиев предложил проводить ярмарки карельских товаров в парке 50-летия пионерской организации

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев посоветовал властям Петрозаводска подумать об обустройстве на территории обновляемой зоны отдыха площадки для проведения ярмарок товаров местных производителей.

Свое предложение о развитии парка 50-летия пионерской организации Нургалиев высказал в минувший вторник, инспектируя вместе с главой Петрозаводска Ириной Мирошник работы по благоустройству зоны отдыха. Парк обновляется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

"Во многих городах есть такие площадки, куда приезжают местные производители. Здесь могли бы проводиться ярмарки товаров из разных районов республики", - цитирует сайт администрации Петрозаводска заместителя секретаря Совета безопасности.

Как рассказали в мэрии, участники выездного заседания также отметили, что в настоящее время администрация города совместно с министерством природных ресурсов республики прорабатывает проект по очистке и углублению русла Неглинки.

"В этом году следует подготовить соответствующий пакет документов, если будут возникать какие-то вопросы, мы готовы помочь с их решением", - сказал Рашид Нургалиев.

Заместитель секретаря Совбеза также предложил свою помощь в дальнейшем обустройстве сквера около мемориала "Колокол Скорби" и обсудил с представителями общественных организаций ветеранов боевых действий планы по возможному обновлению территории вокруг мемориала "Черный тюльпан", сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации разделен на несколько этапов. Во входной зоне со стороны улицы Анохина ведется асфальтирование участка дороги, выполняется оборудование нескольких пешеходных тропинок, выравнивается газон. Рядом со скульптурой "Медведь" установят урны и скамейки с чугунными ножками, на центральном газоне возле дерева появится большая круглая скамейка. Завершение всех работ запланировано на третью декаду сентября.