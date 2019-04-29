ФОТО: Онежское озеро в Петрозаводской губе почти полностью освободилось ото льда

Но в МЧС предупреждают, что ледяные поля еще могут появиться в любом из районов акватории.

Сотрудники Петрозаводского отделения Центра ГИМС регионального Управления МЧС совместно со специалистами городского отделения по делам ГО и ЧС провели обследование акватории Петрозаводской губы Онежского озера.

Как сообщили в МЧС, было установлено, что Петрозаводская губа Онежского озера практически полностью освободилось от ледового покрова. Однако, ледяные поля в зависимости от направления ветра могут появиться в разных районах Петрозаводской губы. Поэтому пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоёмов нельзя. Особенно это относится к детям и подросткам, которые могут организовать катание на льдинах.

Сотрудники ГИМС напоминают владельцам маломерных судов, что перед началом навигации 2019 года необходимо подготовить маломерное судно к эксплуатации, проверить наличие и исправность спасательного снабжения, технического освидетельствования (1 раз в 5 лет), удостоверения на право управления м/с (срок действия), а также регистрационных номеров.