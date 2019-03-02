ФОТО: Отделение для пациентов с проблемами зрения открылось после ремонта в Карелии

Офтальмологическое отделение Республиканской больницы им. В. А. Баранова открылось после ремонта, сообщают в правительстве.

В отделении клиники после ремонта открыты палаты на 2-3 места с обязательными тревожными кнопками, обеспечивающими связь с дежурным персоналом, а также санитарно-гигиенические помещения. Принят комплекс мер по созданию безбарьерной среды для маломобильных пациентов с проблемами зрения (пандусы, поручни, кресла для инвалидов). На объекте установлена система видеонаблюдения. Об этом сообщает сайт министерства здравоохранения региона.

"Операционный блок отделения представлен тремя модернизированными операционными залами, обустройство и оснащение которых соответствует всем современным требованиям. Арсенал медицинского оборудования пополнился новыми диагностическими, операционными и анестезиологическими аппаратами и приборами, в их числе - щелевые лампы, оптические биометры, наркозные аппараты и, что особенно важно, лазерное оборудование для оперативного лечения глаукомы и катаракты", - сообщают в министерстве.

На проведение ремонта офтальмологического отделения и оснащение его новым медицинским оборудованием направлено 44,1 млн руб. из средств обязательного медицинского страхования, бюджета республики, средств учреждения от оказания платных услуг.