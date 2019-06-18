ФОТО: Первый этап ямочного ремонта в Петрозаводске подходит к завершению

Работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в самом разгаре, а первый этап ямочного ремонта подходит к завершению, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжает работы по устройству дорожного покрытия на улице Красноармейской. Далее очереди ожидает площадь Гагарина.

Одновременно с этим ведется ремонт тротуаров на улицах Пушкинской и Шотмана.

В рамках исполнения контракта на ямочный ремонт подрядчик ИП Мосоян Р.С. 18 и 19 июня приступит к асфальтированию Ишанинского проезда и Порожкового переулка. Уже началась укладка пешеходной дорожки с установкой нового бортового камня между домом № 21 по улице Ровио и домом № 15 по Комсомольскому проспекту.



фото Администрация Птерозаводска

На выходных закончено асфальтирование участка улицы Жуковского. Также 14 июня были завершены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия проезда Северная Точка на Ключевой. В ближайших планах у подрядчика ремонт участка улицы Судостроительной между домами № 24 и № 28, а также внутриквартальный проезд в районе дома №30В по Октябрьскому проспекту.



фото администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предупреждает автомобилистов о временных затруднениях движения, связанных с дорожными работами.