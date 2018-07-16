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Новости. Общество
12:51, 16 Июля 2018

ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"

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В Петрозаводске жительница дома по улице Грибоедова пожаловалась на многочисленные ямы на дороге.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая пожаловалась на разбитую дорогу.

"Центр города, улица Грибоедова, соединяющаяся с Первомайским проспектом. Десять лет назад, когда за домом 22А по проспекту только начинали строить 8-этажный дом, эта дорога была в хорошем состоянии, написала горожанка, - но благодаря строительно-дорожным машинам, которые года два сновали туда-сюда, улица Грибоедова превратилась в дорогу "как после бомбежки".

Как объяснила жительница дома на ул.Грибоедова, подрядная организация, строившая новый дом, разбитый асфальт не восстановила.

"Люди, живущие не одно десятилетие в домах вокруг, а также горожане, приезжающие в магазин, который находится непосредственно в самой новостройке, вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам", - возмущена женщина.
Пожаловалась петрозаводчанка и на разбитую дорогу при заезде во двор.

"Мне интересно, как мэрия нашего города определяет улицы для ремонта? Почему какие-то дороги ремонтируются, а на какие-то десятилетиями закрываются глаза?", - задала вопросы властям горожанка.

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Комментарии

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АК
2018-07-16 13:03:53
"как мэрия нашего города определяет улицы для ремонта?"
Где машины ездят, там и ремонтируют. А эта Грибоедова, одно слово, что улица, просто большой въезд во двор.
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