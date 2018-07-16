ФОТО: Петрозаводчане "вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам"

В Петрозаводске жительница дома по улице Грибоедова пожаловалась на многочисленные ямы на дороге.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая пожаловалась на разбитую дорогу.

"Центр города, улица Грибоедова, соединяющаяся с Первомайским проспектом. Десять лет назад, когда за домом 22А по проспекту только начинали строить 8-этажный дом, эта дорога была в хорошем состоянии, написала горожанка, - но благодаря строительно-дорожным машинам, которые года два сновали туда-сюда, улица Грибоедова превратилась в дорогу "как после бомбежки".

Как объяснила жительница дома на ул.Грибоедова, подрядная организация, строившая новый дом, разбитый асфальт не восстановила.

"Люди, живущие не одно десятилетие в домах вокруг, а также горожане, приезжающие в магазин, который находится непосредственно в самой новостройке, вынуждены ковылять по многочисленным глубоким ямам", - возмущена женщина.

Пожаловалась петрозаводчанка и на разбитую дорогу при заезде во двор.

"Мне интересно, как мэрия нашего города определяет улицы для ремонта? Почему какие-то дороги ремонтируются, а на какие-то десятилетиями закрываются глаза?", - задала вопросы властям горожанка.