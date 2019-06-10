ФОТО: Петрозаводск "встал" из-за масштабного ремонта дорог

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Люди не могут дождаться общественного транспорта, который застрял в "пробках".
Десятки автомобилей стоят в "пробке" из-за ремонта дорог в центре города.
Остановки переполнены. Люди не могут дождаться общественного транспорта.
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