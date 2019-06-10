ФОТО: Петрозаводск "встал" из-за масштабного ремонта дорог

Люди не могут дождаться общественного транспорта, который застрял в "пробках".

Десятки автомобилей стоят в "пробке" из-за ремонта дорог в центре города.



Кадр из видео / Сампо

Остановки переполнены. Люди не могут дождаться общественного транспорта.



Столица на Онего