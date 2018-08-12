ФОТО: Площадка промпарка в Надвоицах пуста – резиденты так и не появились

Вопреки обещаниям республиканских властей, никаких строительных работ на площадке в промпарке в Надвоицах не ведется.

Жители Надвоиц поделились фотографиями, сделанными на днях на площадке промпарка и напомнили о том, что еще в мае власти Карелии заявили, что примерно через месяц здесь могут появиться первые резиденты и начаться строительные работы.

"Никаких резидентов не появилось, строительные работы не ведутся,- сообщили жители. - Некогда замечательный поселок превращается в руины. Дороги полностью разрушены, не включают уличное освещение, в нескольких местах прорвало канализацию".