ФОТО: Площадка промпарка в Надвоицах пуста – резиденты так и не появились

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Вопреки обещаниям республиканских властей, никаких строительных работ на площадке в промпарке в Надвоицах не ведется.
Жители Надвоиц поделились фотографиями, сделанными на днях на площадке промпарка и напомнили о том, что еще в мае власти Карелии заявили, что примерно через месяц здесь могут появиться первые резиденты и начаться строительные работы.
"Никаких резидентов не появилось, строительные работы не ведутся,- сообщили жители. - Некогда замечательный поселок превращается в руины. Дороги полностью разрушены, не включают уличное освещение, в нескольких местах прорвало канализацию".
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