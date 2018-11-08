ФОТО: Побывавшая в России Эшли Грэм устроила горячие съёмки на пляже

Американская модель с эффектными формами устроила фотосессию на пляже в Малибу.

Напомним, Эшли Грэм побывала в октябре в Москве и отведала русской водки с икрой.



© Backgrid

На днях Эшли исполнился 31 год, но, похоже, она решила доказать, что горячо можно выглядеть в любом возрасте, пишет Life.



© Backgrid

Эшли продемонстрировала естественную красоту, которая вызывает бурные обсуждения и противоречивые мнения. Так или иначе, люди постоянно комментируют её параметры и строят догадки о том, какой у модели вес.



© Backgrid