ФОТО: Под Петрозаводском легковушка въехала в снегоуборочную технику

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В ДТП пострадала водитель автомобиля, допустившая столкновение с трактором.
Авария произошла в минувшую пятницу на 3 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску". Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.
Водитель легковушки в результате ДТП получила травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение.
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