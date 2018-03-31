ФОТО: Под Петрозаводском легковушка въехала в снегоуборочную технику

В ДТП пострадала водитель автомобиля, допустившая столкновение с трактором.

Авария произошла в минувшую пятницу на 3 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску". Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.

Водитель легковушки в результате ДТП получила травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение.