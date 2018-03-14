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Новости. Происшествия
09:56, 14 Марта 2018

ФОТО: Под Петрозаводском произошла серьезная авария

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Водителя легкового автомобиля увезли в больницу.

Сегодня в 7.50 утра на 25 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе, под Чалной, автомобиль "Пежо", двигавшийся в сторону Суоярви, врезался в грузовик "Мерседес", также ехавший в этом направлении.

По словам очевидцев, водитель легковушки был с признаками алкогольного опьянения. Его увезли в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, у водителя "Пежо" взята кровь для определения состояния алкогольного опьянения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-03-14 10:12:06
Автоаклашей надо не прав лишать (это бесполезно, все равно за штурвал лезут), а зашивать ампулу сразу по факту выявления пьянки. И поглубже, шоб было не выковырять. Выпил - совершил самоубийство, уже до руля не дополз, сдох.
кир
2018-03-14 10:50:27
Беня, хотя подавляющее большинство россиян будет против, но пьянку следует запретить и закрепить это в конституции страны. Как и курение. Лет пятьдесят помыкаются, а потом привыкнут.
Неравнодушный
2018-03-14 12:13:14
Кир, мысленно я с тобой. Ты прав, однако держишь себя с зависимыми на дружеской ноге, это неверно - тут нужна максимальная жёсткость.
Беня
2018-03-14 11:45:38
кир, и я буду против - это утопия. Пиндосы проводили пилотный проект, кончилось все контрабандой, гангстерами и пальбой. Запрещать бесполезно, плевать они хотели на запреты, алкашей надо зашивать. Держишь себя в руках - живешь долго и может быть даже счастливо. Выпил маленько - сам решил самоизолировался от общества дня на три на едине в фарфоровым другом, нажрался - аналогично, решил, шо не хочешь мучить окружающих.
И никакой пальбы, никаких гангстеров - легкий аншлаг у ритуальшиков и то по началу.
Горожанин
2018-03-14 11:25:27
кир, батенька, да вы - экстремист!
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