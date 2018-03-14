ФОТО: Под Петрозаводском произошла серьезная авария

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Водителя легкового автомобиля увезли в больницу.
Сегодня в 7.50 утра на 25 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе, под Чалной, автомобиль "Пежо", двигавшийся в сторону Суоярви, врезался в грузовик "Мерседес", также ехавший в этом направлении.
По словам очевидцев, водитель легковушки был с признаками алкогольного опьянения. Его увезли в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, у водителя "Пежо" взята кровь для определения состояния алкогольного опьянения.
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