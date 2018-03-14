ФОТО: Под Петрозаводском произошла серьезная авария

Водителя легкового автомобиля увезли в больницу.

Сегодня в 7.50 утра на 25 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе, под Чалной, автомобиль "Пежо", двигавшийся в сторону Суоярви, врезался в грузовик "Мерседес", также ехавший в этом направлении.

По словам очевидцев, водитель легковушки был с признаками алкогольного опьянения. Его увезли в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, у водителя "Пежо" взята кровь для определения состояния алкогольного опьянения.