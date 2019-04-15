ФОТО: Подростки в Петрозаводске толпой избили сверстника и опубликовали в Сети видео

В Сети появилось видео, как группа подростков избивает сверстника за то, что тот якобы оскорбил чью-то маму.

Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в закрытой группе "NEWS | Video [18+]" вечером 12 апреля (согласно законодательству, редакция не может опубликовать ролик).

На кадрах видно, как группа молодых людей избивает их же сверстника.

Действие происходит в районе улицы Чкалова на Перевалке.

"Компания мальчиков поочередно наносит удары по лицу В. После того, как молодой человек был избит, ему предложили встать на колени, чего он не сделал, поскольку на компанию молодых людей обратила внимание женщина, она сказала, что вызовет полицию. После этого молодые люди покинули место происшествия", - сообщается в описании к видеоролику.

Полиция пока не комментирует, поступало ли заявление от пострадавшего.