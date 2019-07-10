ФОТО: Появились подробности ДТП с участием автобуса и коммунальной машины в Петрозаводске

ДТП произошло 9 июля на улице Зайцева, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ДТП с участием трактора и автобуса пострадала 77-летняя пасажирка. Женщина упала и получила травмы.

Также в атобусе находились более 10 человек, по имеющимся сведениям никто за медицинской помощью не обращался. Вся необходимая документация у водителя автобуса присутствовала и соответствовала требованиям ПДД РФ.