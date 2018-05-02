ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП на трассе в Карелии

Опубликованы фотографии с места столкновения грузовика и легкового автомобиля в Сегежском районе.

Первого мая в 18:41 пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге по адресу: Сегежский район, 654 километр федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

Как сообщалось ранее, 32 - летний водитель автомобиля Лифан, житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Скания. На месте ДТП погиб водитель Лифана, 29 - летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу.

Снимки с места происшествия опубликованы в сообществе "4 отряд ФПС по республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".