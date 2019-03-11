ФОТО: Появились подробности группового ДТП с пострадавшими под Петрозаводском

Авария произошла утром на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Напоним, "КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта. Пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.

По информации "ДТП ПТЗ", в 8.55 на 406-м километре автодороги Р-21 "Кола", в районе отворотки к населенному пункту Матросы произошло групповое ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo, грузового автомобиля "КамАЗ" и комбинированной дорожной машины.

По одной из версий, сначала произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении легкового автомобиля и "КамАЗа".

Затем произошло второе столкновение: "КамАЗ" на полосе встречного движения столкнулся с двигавшейся во встречном направлении дорожной машиной.