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Новости. Криминал
18:24, 26 Февраля 2018

ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в кражах

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Жителей столицы Карелии просят поделиться информацией.

Как сообщили в МВД Карелии, Отделом уголовного розыска ОП №1 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается подозреваемый в совершении краж Борченков Вячеслав Анатольевич 1973 года рождения.

Полиция просит граждан, которые имеют сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 73-91-54, 89114152587.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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кир
2018-02-26 18:44:06
Создается такое впечатление, что половина наших людей должна сидеть, а другая половина - охранять. Потом при необходимости можно поменять их местами. Каждый день одно и то же. Полный мрак.
Гость
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