ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в кражах

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Жителей столицы Карелии просят поделиться информацией.
Как сообщили в МВД Карелии, Отделом уголовного розыска ОП №1 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается подозреваемый в совершении краж Борченков Вячеслав Анатольевич 1973 года рождения.
Полиция просит граждан, которые имеют сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 73-91-54, 89114152587.
Конфиденциальность гарантируется.
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