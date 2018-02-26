ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в кражах

Жителей столицы Карелии просят поделиться информацией.

Как сообщили в МВД Карелии, Отделом уголовного розыска ОП №1 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается подозреваемый в совершении краж Борченков Вячеслав Анатольевич 1973 года рождения.

Полиция просит граждан, которые имеют сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: (814-2) 73-91-54, 89114152587.

Конфиденциальность гарантируется.