Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

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Мужчина не выходил на связь с 26 ноября, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Руслана М. 1987 года рождения. Мужчина с 26 ноября не выходит на связь.
На вид ему 35 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Волосы прямые русые, глаза серого цвета. На руке татуировка в виде знака зодиака "телец".
Был одет в серую куртку, черные брюки, обут в черные ботинки.
Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить сведения по телефонам: (814-2) 739-240, 8(981)4054144, 8(953)5496978, 8 (953)5342572 или 02.
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