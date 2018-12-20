Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:45, 20 Декабря 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

Загрузка...

Мужчина не выходил на связь с 26 ноября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Руслана М. 1987 года рождения. Мужчина с 26 ноября не выходит на связь.

На вид ему 35 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Волосы прямые русые, глаза серого цвета. На руке татуировка в виде знака зодиака "телец".

Был одет в серую куртку, черные брюки, обут в черные ботинки.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить сведения по телефонам: (814-2) 739-240, 8(981)4054144, 8(953)5496978, 8 (953)5342572 или 02.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
15.12.2018, 15:34
В Петрозаводске водитель маршрутки зажал в дверях пенсионерку и заставил ее бежать за автобусом

Аналитика

19.12.2018 15:52
Обществоведение
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 5
Премьер-министр Карелии рассказал депутатам Петросовета, как будет развиваться республиканская столица.
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 7
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 7
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»