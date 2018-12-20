Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

Мужчина не выходил на связь с 26 ноября, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Руслана М. 1987 года рождения. Мужчина с 26 ноября не выходит на связь.

На вид ему 35 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Волосы прямые русые, глаза серого цвета. На руке татуировка в виде знака зодиака "телец".

Был одет в серую куртку, черные брюки, обут в черные ботинки.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить сведения по телефонам: (814-2) 739-240, 8(981)4054144, 8(953)5496978, 8 (953)5342572 или 02.