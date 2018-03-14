ФОТО: Тротуары Петрозаводска опасны из-за гололеда

Мэрия указала подрядчику на необходимость усиления противогололедной обработки тротуаров.

Многие петрозаводчане, в том числе читатели "Столицы на Онего", 14 марта с трудом перемещались по городским улицам и ругали коммунальщиков. В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники администрации города проверили качество работ ООО "ТехРент" по противогололедной обработке улично-дорожной сети.

- Из-за положительных температур, которые установились в последние двое суток, и осадков в виде мокрого снега и дождя наблюдается повышенная скользкость на тротуарах. В связи с этим подрядчику указано на необходимость принятия дополнительных мер по обработке тротуаров противогололедными материалами, - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В ходе состоявшейся сегодня проверки, зафиксировано наличие на улицах города техники и сотрудников ООО "ТехРент", вместе с тем, выявлен ряд недостатков в их работе. Так, тротуары некоторых улиц как в центральной части города (Дзержинского, Свердлова), так и в других районах (Московская, Мелентьевой) не были должным образом обработаны противогололедными материалами. Как отметил исполнительный директор ООО "ТехРент" Александр Сорокин, эти работы планируется выполнить еще до возвращения минусовых температур, которое, согласно прогнозу, ожидается сегодня к восемнадцати часам.

После наступления заморозков противогололедная обработка тротуаров и контроль качества этих работ будут продолжены.