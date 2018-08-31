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Новости. Происшествия
10:59, 31 Августа 2018
фото: Фото с паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО: У заправки на Древлянке столкнулись автомобили, есть пострадавший

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На Лососинском шоссе, при выезде с заправки, столкнулись два автомобиля, пострадал пассажир, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 31 августа, на пересечении Лососинского шоссе и Скандинавского проезда, у автозаправки, произошло ДТП с участием Renault Sandero и Renault Logan.

Водитель, управляя Renault Sandero, не предоставил преимущества в движении Renault Logan, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил столкновение.

В ДТП травмы получил пассажир Renault Sandero, который, по информации ГИБДД, госпитализирован с места аварии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-31 11:54:22
Объявляю устную благодарность сотрудникам ДПС, которые несут службу в районе перекрестка Мерецкова-Володарского. Там на каждом выезде из двора установлен дорожный знак и табличка об одностороннем движении. Однако водятлы либо ПДД не знают, либо халявят, тем самым создавая аварийную обстановку в отношении всех участников дорожного движения. В том числе и меня - пешехода.
Беня
2018-08-31 11:29:23
Там чудесный перекресток. Его еще поуже сделать - и будет вообще великолепно.
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