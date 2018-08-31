ФОТО: У заправки на Древлянке столкнулись автомобили, есть пострадавший

фото: Фото с паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"

На Лососинском шоссе, при выезде с заправки, столкнулись два автомобиля, пострадал пассажир, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 31 августа, на пересечении Лососинского шоссе и Скандинавского проезда, у автозаправки, произошло ДТП с участием Renault Sandero и Renault Logan.

Водитель, управляя Renault Sandero, не предоставил преимущества в движении Renault Logan, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил столкновение.

В ДТП травмы получил пассажир Renault Sandero, который, по информации ГИБДД, госпитализирован с места аварии.